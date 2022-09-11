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Збірна України програла Польщі в 1/8 фіналу Євробаскету-2022

Фото: Артем Пустовий проти Александра Бальцеровскі (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Прикрою поразкою баскетбольної збірної України завершився матч плей-офф проти збірної Польщі на чемпіонаті Європи-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євробаскет-2022, 1/8 фіналу

Україна – Польща – 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25)

Краще матч розпочали поляки. "Орли" першими вирвалися вперед і відвели українцям роль тих, хто наздоганяє, фактично на всю чверть. Перевага суперника не була катастрофічною. Так, зі стартових хвилин розігрався "другий номер" Польщі Слотер, але навіть на піку збірна України програвала +6. А ефектні данки та влучний кидок під сирену зменшили розрив до всього трьох пунктів.

У другій чверті "синьо-жовті" додали обертів. Класно ввімкнувся у гру Санон, а Бобров узявся впевнено "стріляти" з-за дуги. У середині 10-хвилинки українці вирівняли становище, а у фінальному відрізку перед великою перервою повели в рахунку. Щоправда, втримати комфортні +7 команда Айнарса Багатскіса не змогла. Але і три очки переваги стали непоганим фундаментом.

У третій чверті розпочалася гра нервів. Збірна України більшість часу вела в рахунку, але за чотири хвилини до кінця поляки зуміли зрівняти рахунок (59:59). Тренерський штаб "синьо-жовтих" миттєво відреагував, взявши тайм-аут. Заряджені настановами Багатскіса українці побігли атакувати, але зіткнулися зі збиттям "прицілу" – ані з-під кошика, ані з-за дуги кілька разів не змогли реалізувати власну ініціативу та програли кінцівку.

На старті фінальної чверті підтягнув збірну України Ткаченко. Центровий "Прометея" двічі реалізував 3-очкові та допоміг "синьо-жовтим" зрівняти рахунок. Та кілька невдалих атак українців і паралельно вдалі випади збірної Польщі призвели до нового дефіциту – 9 пунктів. Але "двійки" Санона, Пустового та Михайлюка знову закрутили інтригу (84:87). Та перемогти в цей день Україні не судилося...

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