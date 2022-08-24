Сборная Украины потеряла звезду команды на волейбольный ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua .

24-летний волейболист не поможет национальной команде из-за травмы. Его потерю подтвердил и главный тренер "сине-желтых" Угис Крастиньш.

"Дмитрий из-за травмы пропустил "Золотую Евролигу", но мы очень надеялись, что он сможет восстановиться и набрать необходимые кондиции к чемпионату мира. К сожалению, но восстановление заняло гораздо больше времени и Виецкий нам не поможет в Польше", – заявил специалист.

Сборная Украины получила право сыграть на первенстве планеты после дисквалификации России. Тогда Украина занимала 23-е место в рейтинге национальных команд. Эта позиция была самой высокой среди сборных, которые не пробились на Мундиаль.

На ЧМ-2022 сборная Украины попала в группу A. Там ее соперниками станут команды Сербии (27 августа), Туниса (29 августа) и Пуэрто-Рико (31 августа). Из шести квартетов в 1/8 финала турнира выйдут по две лучшие сборные, а также четыре из шести третьих команд.

В июле-августе украинская сборная сыграла два спарринга в рамках подготовки к Мундиалю. Сначала "сине-желтые" разгромили сборную Латвии (3:0), а две недели назад уступили сборной Польши (2:3). Грядущий чемпионат мира будет только вторым в истории сборной. На ЧМ-1998 украинцы заняли 9-12 места.