Збірна України втратила зірку команди на волейбольний ЧС-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sport.ua .

24-річний волейболіст не допоможе національній команді через травму. Його втрату підтвердив і головний тренер "синьо-жовтих" Угіс Крастіньш.

"Дмитро через травму пропустив "Золоту Євролігу", але ми дуже сподівалися, що він зможе відновитися і набрати необхідні кондиції до чемпіонату світу. На жаль, але відновлення зайняло значно більше часу і Вієцький нам не допоможе в Польщі", – заявив фахівець.

Збірна України отримала право зіграти на першості планети після дискваліфікації Росії. Тоді Україна посідала 23-тє місце в рейтингу національних команд. Ця позиція була найвищою серед збірних, які не пробилися на Мундіаль.

На ЧС-2022 збірна України потрапили до групи A. Там її суперниками стануть команди Сербії (27 серпня), Тунісу (29 серпня) та Пуерто-Ріко (31 серпня). Із шести квартетів до 1/8 фіналу турніру вийдуть по дві найкращі збірні, а також чотири з шести третіх команд.

У липні-серпні українська збірна зіграла два спаринги в рамках підготовки до Мундіалю. Спершу "синьо-жовті" розгромили збірну Латвії (3:0), а два тижні тому поступилися збірній Польщі (2:3). Прийдешній чемпіонат світу буде лише другим в історії збірної. На ЧС-1998 українці посіли 9-12 місця.