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Сборная Украины потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА

НовостиСпорт    07.06.2018 - 11:51
Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)
Фото: игроки сборной Украины (ffu.ua)

Команда Андрея Шевченко разместилась на 35 строке

Сборная Украины ухудшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА от 7 июня 2018 года. Как сообщается на сайте организации, команда Андрея Шевченко теперь занимает 35 место.

В предыдущем рейтинге команда находилась на 30 позиции. Недавно игроки сборной Украины провели два контрольных матча - против Марокко (0:0) и Албании (4:1).

Национальную команду Украины опередили сборные: Сербии, Венесуэлы, Парагвая, Ирландии и Румынии.

В топ-10 состав остался прежним. Рейтинг продолжает возглавлять сборная Германии. В Топ-5 также вошли сборные Бразилии, Бельгии, Португалии и Аргентины. Единственное изменение - сборная Польши поднялась на 2 позиции, а сборная Испании 2 позиции соответственно потеряла.

Наши соперники по Лиге Наций расположились следующим образом: сборная Словакии - 28 место (+1 позиция), сборная Чехии - 46 (-1 позиция).

Новый рейтинг ФИФА будет опубликован 19 июля.

Напомним, ранее помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо покинул национальную команду.

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Теги публикации: Сборная Украины, ФИФА, рейтинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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