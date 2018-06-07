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Збірна України втратила п'ять позицій у рейтингу ФІФА

НовиниСпорт    07.06.2018 - 11:51
Фото: гравці збірної України (ffu.ua)
Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Команда Андрія Шевченка розмістилась на 35 рядку

Збірна України погіршила свої позиції в оновленому рейтингу ФІФА від 7 червня 2018 року. Як повідомляється на сайті організації, команда Андрія Шевченка тепер займає 35 місце.

У попередньому рейтингу команда знаходилась на 30 позицію. Нещодавно гравці збірної України провели два контрольні матчі - проти Марокко (0:0) та Албанії (4:1).

Національну команду України випередили збірні: Сербії, Венесуели, Парагваю, Ірландії та Румунії.

У топ-10 склад залишився колишнім. Рейтинг продовжує очолювати збірна Німеччини. У Топ-5 також увійшли збірні Бразилії, Бельгії, Португалії та Аргентини. Єдина зміна - збірна Польщі піднялася на 2 позиції, а збірна Іспанії 2 позиції відповідно втратила.

Наші суперники по Лізі Націй розташувалися наступним чином: збірна Словаччини - 28 місце (+1 позиція), збірна Чехії - 46 (-1 позиція).

Новий рейтинг ФІФА буде опублікований 19 липня.

Нагадаємо, раніше помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо покинув національну команду.

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Теги публікації: Збірна України, ФІФА, рейтинг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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