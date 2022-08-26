Сборная Украины потеряла одного из лидеров на матч отбора в ЧМ-2023
В поединке 8-го тура квалификации к чемпионату мира-2023 по баскетболу против сборной Исландии национальной команде Украины не поможет защитник Иссуф Санон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.
Ведущий исполнитель "сине-желтых" не полетел в Атлантику из-за проблем со здоровьем. 22-летний защитник получил травму голеностопа в предыдущем матче сборной – против Италии.
Тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом вынужден был делать выбор. Если бы Санон полетел в Исландию, то мог бы усугубить повреждение. В конце концов медики и тренеры решили поберечь его к Евробаскету-2022.
"Было два варианта – рисковать или не рисковать. Я выбрал второй вариант. Учитывая наши ресурсы, и понимая его важность для команды, как и любого другого нашего игрока, решили Иссуфа поберечь", – заявил Багатскис.
В конце концов в Исландию полетели 13 баскетболистов. Матч против местной сборной состоится 27 августа в Хабнарфьордюре. Старт поединка в 23:00 по киевскому времени.
Состав сборной Украины:
защитники
Денис Лукашов
Виталий Зотов
Илья Сидоров
Святослав Михайлюк
Павел Крутоус
форварды
Иван Ткаченко
Богдан Близнец
Андрей Войналович
Вячеслав Бобров
центровые
Владимир Герун
Алексей Лень
Артем Пустовой
Дмитрий Скапинцев
Напомним, что украинская сборная уступила Италии в предыдущем туре квалификации к ЧМ-2023.
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