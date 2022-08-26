Збірна України втратила одного з лідерів на матч відбору до ЧС-2023

У поєдинку 8-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2023 з баскетболу проти збірної Ісландії національній команді України не допоможе оборонець Іссуф Санон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

Провідний виконавець "синьо-жовтих" не полетів до Атлантики через проблеми зі здоров'ям. 22-річний оборонець зазнав травми гомілкостопу в попередньому матчі збірної – проти Італії.

Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом змушений був робити вибір. Якщо б Санон полетів до Ісландії, то міг би завдати ще більшої шкоди травмованій нозі. Зрештою, медики та тренери вирішили поберегти його до Євробаскета-2022.

"Було два варіанти – ризикувати, чи не ризикувати. Я обрав другий варіант. Враховуючи наші ресурси, і розуміючи його важливість для команди, як і будь-якого іншого нашого гравця, вирішили Іссуфа поберегти", – заявив Багатскіс.

Зрештою, до Ісландії полетіли 13 баскетболістів. Матч проти місцевої збірної відбудеться 27 серпня в Гапнарфйордурі. Старт поєдинку о 23:00 за київським часом.

Склад збірної України:

захисники

Денис Лукашов

Віталій Зотов

Ілля Сидоров

Святослав Михайлюк

Павло Крутоус

форварди

Іван Ткаченко

Богдан Близнюк

Андрій Войналович

В'ячеслав Бобров

центрові