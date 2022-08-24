Баскетбольная сборная Украины объявила заявку на матч отбора к ЧМ-2023

Двух баскетболистов накануне матча против сборной Италии отцепил тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Айнарсом Багатскисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

Матч Украина – Италия состоится в латвийской Риге 24 августа. Начало поединка в 18:30. Обе команды выступают в группе L квалификации, где 6 сборных претендуют на три путевки на Мундиаль.

В финальный ростер "сине-желтых" попали 12 баскетболистов. Двумя лишними оказались защитник Виталий Зотов и форвард Павел Крутоус. Они будут готовиться к следующему поединку – против Исландии 27 августа.

Состав сборной Украины:

защитники

Денис Лукашов

Илья Сидоров

Юсуф Санон

Святослав Михайлюк

форварды

Иван Ткаченко

Богдан Близнец

Андрей Войналович

Вячеслав Бобров

центровые

Владимир Герун

Алексей Лень

Артем Пустовой

Дмитрий Скапинцев



Ранее баскетбольная сборная Украины обновила тренерский штаб главной команды. Работу в сборной завершили Виталий Степановский и Валерий Плеханов. Оба ассистента главного тренера сосредоточятся на клубной работе.