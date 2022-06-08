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Украина U-19 эпично потеряла путевку на Евро-2022 без поражения в квалификации

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Роттердам, Среда 08 июня 2022 10:44
Украина U-19 эпично потеряла путевку на Евро-2022 без поражения в квалификации Фото: Юношеская сборная Украины (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Юношеская сборная Украины одолела нидерландцев (2:1) на втором этапе квалификации к чемпионату Европы-2022, но не смогла пробиться на турнир по дополнительным показателям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Команда под руководством Владимира Езерского одержала победу над Нидерландами и набрала 7 очков по итогам трех матчей элит-раунда отбора. Этого, однако, оказалось мало для победы в квартете.

"Сине-желтые" пропустили от нидерландца Поку на 15-й минуте, но забили дважды после перерыва. Козик сравнял счет после углового на старте второго тайма. А вырвали победу украинцы на 90-й минуте после точного выстрела Попова.

Тем временем в параллельном матче Сербия U-19 одолела сверстников из Норвегии (3:2). Как следствие, сербы и украинцы закончили элит-раунд с равными показателями: по 7 очков, 2 победы, одна ничья (между собой – 1:1) и одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей – 6:4.

Пришлось считать желтые карточки. В пассиве сборной Украины U-19 их оказалось больше, так что на Евро-2022 сыграют сербы.

Напомним, ранее подготовили анонс поединка Ирландии и Украины в Лиге наций 2022/23.

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