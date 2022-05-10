UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев

Фото: УАФ представила новую форму сборной Украины (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Антон Федорцив

Особенный вариант игровой формы для сборной Украины в рамках инициативы U24 презентовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Версия экипировки будет лимитированной и назначена исключительно для товарищеских матчей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента УАФ в Facebook.

Уникальный игровой комплект национальная команда наденет в спаррингах перед плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Форму изготовят в ограниченном количестве, а средства с ее последующей продажи на благотворительных аукционах перечислят платформе United24.

Основными составляющими нового дизайна экипировки стали лозунг United for Ukraine и шеврон с гербом платформы U24. Двумя же оригинальными элементами станут изображения карты Украины с границами в виде флагов союзников и номера игроков, изображенных в виде списка городов-героев войны против РФ.

"Национальная сборная будет выступать в этой уникальной форме только в матчах в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022. После этого часть футболок по одной будет передана каждому из упомянутых на форме населенных пунктов для местных музеев. Другая часть лимитированной партии футболок будет выставлена ​​на аукцион, а собранные средства передадим платформе United24, на восстановление нашей Украины", – заявил Павелко.

Впервые сборная Украины сыграет в новой форме 11 мая. В этот день "сине-желтые" проведут товарищеский матч с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Глобальная инициатива U24 создана для поддержки Украины. Ее цель – помощь украинским защитникам и мирным жителям для восстановления страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковБучаВолновахаИрпеньПавелкоФутбол