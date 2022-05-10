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Збірна України отримала спеціальний комплект форми з назвами міст-героїв

Фото: УАФ презентувала нову форму збірної України (facebook.com/andriy.pavelko)
Автор: Антон Федорців

Особливий варіант ігрової форми для збірної України в рамках ініціативи U24 презентував президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. Версія екіпірування буде лімітованою і призначена виключно для товариських матчів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента УАФ у Facebook.

Унікальний ігровий комплект національна команда одягне в спарингах перед плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. Форму виготовлять в обмеженій кількості, а кошти за її продаж опісля на благодійних аукціонах перерахують платформі United24.

Основними складовими нового дизайну екіпірування стали гасло United for Ukraine та шеврон із гербом платформи U24. Двома ж оригінальними елементами стануть зображення мапи України з кордонами у вигляді прапорів союзників і номери гравців, які зображені у вигляді переліку міст-героїв війни проти РФ.

"Національна збірна виступатиме в цій унікальній формі лише в матчах в рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022. Після цього частина футболок по одній буде передана кожному з населених пунктів, які згадані на формі, для місцевих музеїв. Інша частина лімітованої партії футболок буде виставлена на аукціон, а зібрані кошти передамо платформі United24, на відновлення нашої України", – заявив Павелко.

Вперше збірна України зіграє в новій формі вже 11 травня. У цей день "синьо-жовті" проведуть товариський матч із "Боруссією" з Менхенгладбаха.

Глобальна ініціатива U24 була започаткована для підтримки України. Її мета – допомога українським захисникам і мирним мешканцям для відбудови країни.

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