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Сборная Украины подала запрос на перенос матча плей-офф к ЧМ-2022

Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с просьбой перенести поединок против сборной Шотландии в плей-офф квалификации к Мундиалю в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Матч Шотландия – Украина в плей-офф квалификации могут перенести. Ранее поединок был запланирован на 24 марта.

Украинская сборная из-за остановки всех внутренних соревнований попросила перенести встречу на более поздний срок. Ни УАФ, ни Шотландская футбольная ассоциация публично не прокомментировали возможность переноса поединка.

Победитель пары Шотландия – Украина 29 марта должен встретиться с триумфатором дуэли Австрия – Уэльс. В свою очередь уже на 1 апреля запланирована жеребьевка ЧМ-2022.

К слову, ранее УЕФА наказал Беларусь, обязав проводить все международные матчи на нейтральных полях.

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Футбол