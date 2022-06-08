Сборная Украины побеждает Ирландию во втором тайме: видео гола
Фото: Украинские болельщики в Дублине (twitter.com/FAIreland)
Сборная Украины во втором туре Лиги наций гостит у национальной команды Ирландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
"Сине-желтые" повели в счете на 48-й минуте. Цыганков подал штрафной с правого края, но мяч пролетел мимо игроков обеих команд в штрафной площадке и неожиданно влетел в дальний угол.
Видео гола Цыганкова:
К слову, юношеская сборная Украины лишилась путевки на Евро-2022 по дополнительным показателям.
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