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Сборная Украины побеждает Ирландию во втором тайме: видео гола

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Дублин, Среда 08 июня 2022 23:19
Сборная Украины побеждает Ирландию во втором тайме: видео гола Фото: Украинские болельщики в Дублине (twitter.com/FAIreland)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины во втором туре Лиги наций гостит у национальной команды Ирландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

"Сине-желтые" повели в счете на 48-й минуте. Цыганков подал штрафной с правого края, но мяч пролетел мимо игроков обеих команд в штрафной площадке и неожиданно влетел в дальний угол.

Видео гола Цыганкова:

К слову, юношеская сборная Украины лишилась путевки на Евро-2022 по дополнительным показателям.

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