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Збірна України перемагає Ірландію у другому таймі: відео гола

Новость на русском →
Дублін, Середа 08 червня 2022 23:19
Збірна України перемагає Ірландію у другому таймі: відео гола Фото: Українські вболівальники в Дубліні (twitter.com/FAIreland)
Автор: Антон Федорців

Збірна України в другому турі Ліги націй гостює в національної команди Ірландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

"Синьо-жовті" повели в рахунку на 48-й хвилині. Циганков подав штрафний від правого краю, але м'яч пролетів повз гравців обох команд у карному майданчику та несподівано влетів у дальній кут.

Відео гола Циганкова:

До слова, юнацька збірна України втратила путівку на Євро-2022 за додатковими показниками.

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