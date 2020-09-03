Сборная Украины с победы над Швейцарией стартовала в Лиге наций

Сборная Украины по футболу обыграла Швейцарию в дебютном поединке элитного дивизиона Лиги наций. Матч на "Арене Львов" завершился со счетом 2:1.

В первом тайме на 14 минуте Андрей Ярмоленко отметился забитым мячом, швейцарцы сравняли счет на 41 после успешного дальнего удара Хариса Сеферович. Победу "сине-желтой" команде принес гол Александра Зинченко в середине второго тайма, который с угла штрафной пробил в дальнюю девятку.

Большая часть игрового времени все же прошла под абсолютную диктовку Швейцарии, однако заключительная треть матча состоялась в равной борьбе. Больше моментов создали подопечные Петковича, но не сумели их реализовать.

В параллельном матче группы Германия дома сыграла вничью с Испанией - 1:1. Таким образом Украина зарабатывает три очка в первом матче и возглавляет квартет.

Следующий поединок наша команда проведет 6 сентября на выезде с Испанией.

Напомним, тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетти получил положительный результат теста на коронавирус. Он находится на самоизоляции.