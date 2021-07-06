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Сборная Украины по пляжному футболу не поедет в Москву на чемпионат мира

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Киев, Вторник 06 июля 2021 19:50
Сборная Украины по пляжному футболу не поедет в Москву на чемпионат мира Фото: сборная Украины по пляжному футболу (beachsoccer.org.ua)
Автор: Роман Тверденко

Сборная Украины по пляжному футболу не отправится на чемпионат мира, который в конце августа пройдет в Москве. В Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) не уверены, что в России обеспечат безопасность игроков.

Об этом заявил вице-президент АПФУ Владислав Ващук.

Он отметил, что решение об отмене поездки сборной в Россию было принято с учетом рекомендаций министерств и государственных ведомств Украины. Сам он сожалеет, что так сложилась ситуация.

"И сейчас бы я очень хотел, чтобы наша сборная на чемпионате мира доказала всем, что мы можем, в любых условиях и при любых обстоятельствах. Но АПФУ приняла решение в соответствии с рекомендациями министерств, организаций и ведомств Украины", - сказал Ващук.

Известно, что место Украины на турнире займет Швейцария.

Напомним, в финале квалификации, которая проходила в июне в Португалии, сборная Украины обыграла Швейцарию со счетом 6:5.

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