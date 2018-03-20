Сборная Украины отменила тренировку в Харькове из-за погоды

Национальная сборная Украины по футболу отменила тренировку, запланированную на вечер 19 марта на харьковском стадионе "Металлист" в связи с морозом и большим количеством снега. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Тренерский штаб во главе с главным тренером Андреем Шевченко отдал предпочтение восстановлению игроков. Игроки, которые в уик-энд не выступали за свои клубы, провели фитнес-тренировку под руководством тренера по физподготовке Ивана Баштового.

Фото Павла Кубанова/ФФУ

Участие в этом занятии приняли семеро исполнителей: Коваленко, Матвиенко, Зинченко, Шепелев, Буяльский, Петряк и Хачериди.

Остальные игроки отправились в сауны и бассейн для проведения восстановительных процедур после матчей, проведенных накануне в зимних условиях.

Фото Павла Кубанова/ФФУ

Сборная 23 марта на муниципальном стадионе города Марбелья сыграет товарищеский матч с национальной командой Саудовской Аравии. На 27 марта в бельгийском Льеже у "сине-желтых" запланирован спарринг со сборной Японии. РБК-Украина проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.

Напомним, полузащитник донецкого "Шахтера" Иван Петряк получил вызов в сборную Украины вместо травмированного вингера дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко.