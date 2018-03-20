Збірна України скасувала тренування в Харкові через погоду

Національна збірна України з футболу скасувала тренування, заплановану на вечір 19 березня на харківському стадіоні "Металіст" у зв'язку з морозом і великою кількістю снігу. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Тренерський штаб на чолі з головним тренером Андрієм Шевченко віддав перевагу відновленню гравців. Гравці, які в уїк-енд не виступали за свої клуби, провели фітнес-тренування під керівництвом тренера з фізпідготовки Івана Баштового.

Фото Павла Кубанова/ФФУ

Участь в цьому занятті взяли семеро виконавців: Коваленко, Матвієнко, Зінченко, Шепелев, Буяльський, Петряк і Хачеріді.

Решта гравців вирушили в сауни та басейн для проведення відновлювальних процедур після матчів, проведених напередодні в зимових умовах.

Фото Павла Кубанова/ФФУ

Збірна 23 березня на муніципальному стадіоні міста Марбелья зіграє товариський матч з національною командою Саудівської Аравії. На 27 березня в бельгійському Льєжі у "синьо-жовтих" запланований спаринг зі збірною Японії. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинків.

Нагадаємо, півзахисник донецького "Шахтаря" Іван Петряк отримав виклик в збірну України замість травмованого вінгера дортмундської "Боруссії" Андрія Ярмоленка.