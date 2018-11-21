Сборная Украины попала во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020

Фото: игроки сборной Украины (twitter.com/FFUKRAINE)

Команда Шевченко узнает своих соперников 2 декабря

По итогам заключительных матчей группового этапа Лиги наций окончательно сформировались все корзины жеребьевки квалификации Евро-2020, которая состоится в Дублине 2 декабря. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Украина попала во вторую корзину, где также находятся еще 9 команд. Против них наша национальная сборная наверняка не сыграет.

В целом шесть корзин выглядят так:

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Напомним, согласно обновленному регламенту УЕФА, корзины при жеребьевке отборочного цикла чемпионата Европы теперь определяются на основе того, как выступили национальные команды в своих группах Лиги наций.

Команды поделят на 10 групп, в каждой из них будет по 5-6 команд. В финальную часть турнира выйдут две лучшие команды из группы.

Также будут иметь возможность попасть на чемпионат Европы те команды, которые не сумели преодолеть квалификацию, не оказавшись в числе двух лучших коллективов группы. Четыре национальные команды смогут добыть путевку Евро-2020 через Лигу наций.