Сборная Украины попала во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020

Команда Шевченко узнает своих соперников 2 декабря
По итогам заключительных матчей группового этапа Лиги наций окончательно сформировались все корзины жеребьевки квалификации Евро-2020, которая состоится в Дублине 2 декабря. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Украина попала во вторую корзину, где также находятся еще 9 команд. Против них наша национальная сборная наверняка не сыграет.
В целом шесть корзин выглядят так:
Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.
Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.
Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.
Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры.
Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.
Напомним, согласно обновленному регламенту УЕФА, корзины при жеребьевке отборочного цикла чемпионата Европы теперь определяются на основе того, как выступили национальные команды в своих группах Лиги наций.
Команды поделят на 10 групп, в каждой из них будет по 5-6 команд. В финальную часть турнира выйдут две лучшие команды из группы.
Также будут иметь возможность попасть на чемпионат Европы те команды, которые не сумели преодолеть квалификацию, не оказавшись в числе двух лучших коллективов группы. Четыре национальные команды смогут добыть путевку Евро-2020 через Лигу наций.