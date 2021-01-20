Сборная Украины определилась с соперниками в спаррингах перед Евро-2020

Стало известно, с кем сыграет сборная Украины в товарищеских матчах перед Евро-2020. Соперниками станут Бахрейн (23 мая), Северная Ирландия (3 июня) и Кипр (7 июня).

Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Все матчи пройдут на территории Украины в разных городах.

На Евро-2020 "сине-желтые" сыграют в группе C против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Напомним, в текущем году команда Андрея Шевченко проведет минимум 11 официальных поединков.

Евро-2020 состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир был перенесен на год из-за пандемии коронавируса, однако сохранил свое название.

Предварительно чемпионат Европы пройдет с тем же расписанием матчей в тех же городах, в которых это было запланировано ранее. Матчи должны пройти в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Окончательный формат проведения УЕФА выберет в марте.