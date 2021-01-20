Збірна України визначилася з суперниками у спарингах перед Євро-2020

Стало відомо, з ким зіграє збірна України в товариських матчах перед Євро-2020. Суперниками стануть Бахрейн (23 травня), Північна Ірландія (3 червня) і Кіпр (7 червня).

Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Всі матчі пройдуть на території України в різних містах.

На Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють в групі C проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Нагадаємо, протягом поточного року команда Андрія Шевченка проведе щонайменше 11 офіційних поєдинків.

Євро-2020 відбудеться в період з 11 червня по 11 липня 2021 року. Турнір був перенесений на рік через пандемію коронавірусу, однак зберіг свою назву.

Попередньо чемпіонат Європи пройде з тим же розкладом матчів в тих же містах, в яких це було заплановано раніше. Матчі повинні пройти в Амстердамі, Баку, Більбао, Будапешті, Бухаресті, Глазго, Дубліні, Копенгагені, Лондоні, Мюнхені, Римі та Санкт-Петербурзі. Остаточний формат проведення УЄФА вибере в березні.