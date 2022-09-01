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Сборная Украины обыграла Пуэрто-Рико и вышла в плей-офф волейбольного ЧМ-2022

Фото: Связующий Виталий Щитков готов выслушать предложения (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой над пуэрто-риканцами завершился третий матч группового этапа волейбольного Мундиаля для сборной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира, группа A, 3-й тур

Украина – Пуэрто-Рико – 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)

Матч против аутсайдера группы для "сине-желтых" начался нервно. Команда Угиса Крастиньша на протяжении длительного времени не могла войти ритм и увязла в борьбе с "петухами". В конце концов, качели на площадке завершились неожиданным проигрышем украинцев в стартовом сете.

Во второй партии сборная Украины постепенно наращивала свое преимущество и на середину сета вышла на комфортный гандикап в районе 5 очков. Сделав выводы со старта поединка, "сине-желтые" уже не подпустили соперника и завершили сет с +6.

Третий сет стал лучшим в исполнении украинской сборной. "Сине-желтые" не предоставили пуэрто-риканцам хотя бы шанс поверить в возможность своего успеха в партии. На пике украинские волейболисты оторвались на 9 пунктов и с таким же отрывом завершили сет.

Наконец в финальной партии на паркет вернулась интрига. Сначала вели украинцы, дальше команды шли на равных, а в середине сета Пуэрто-Рико сумело выйти вперед. Однако сборная Украины переломила ход поединка и закрыла партию и матч довольно уверенной победой (25:19).

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 национальная команда Украины встретится со сборной Нидерландов. "Оранжевые" триумфовали в группе F турнира, где ее соперниками были Иран, Аргентина и Египет. Матч состоится 5 сентября.

К слову, баскетбольная сборная Украины объявила финальный список игроков на Евробаскет-2022.

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