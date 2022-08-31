Михайлюк, Лень и другие. Сборная Украины объявила заявку на Евробаскет-2022

Финальный список баскетболистов на чемпионат Европы-2022 обнародовал тренерский штаб сборной Украины во главе с Айнарсом Багатскисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

В окончательный список исполнителей попали 12 игроков. Вне ростера национальной команды оказались два форварда – Андрей Войналович и Павел Крутоус.

В то же время Багатскис рассчитывает на защитника Иссуфа Санона. Из-за повреждения голеностопа он пропустил матч квалификации к ЧМ-2023 против сборной Исландии. Также в составе заокеанские звезды сборной – Святослав Михайлюк и Алексей Лень.

Состав сборной Украины на Евробаскет-2022:

защитники

Денис Лукашов

Виталий Зотов

Илья Сидоров

Иссуф Санон

Святослав Михайлюк

форварды

Иван Ткаченко

Богдан Близнюк

Вячеслав Бобров

центровые

Владимир Герун

Алексей Лень

Артем Пустовой

Дмитрий Скапинцев

Сборная Украины сыграет в группе C чемпионата Европы вместе с греками, итальянцами, хорватами, британцами и эстонцами. В плей-офф выйдут 4 лучшие команды секстета.

Старт на Евробаскете-2022 для "сине-желтых" состоится 2 сентября. В Милане сборная Украины встретится с Великобританией. Начало поединка в 15:15 по Киеву.