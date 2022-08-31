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Михайлюк, Лень и другие. Сборная Украины объявила заявку на Евробаскет-2022

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Рига, Среда 31 августа 2022 09:47
Михайлюк, Лень и другие. Сборная Украины объявила заявку на Евробаскет-2022 Фото: Сборная Украины перед матчем отбора к ЧМ-2023 против Исландии (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Финальный список баскетболистов на чемпионат Европы-2022 обнародовал тренерский штаб сборной Украины во главе с Айнарсом Багатскисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

В окончательный список исполнителей попали 12 игроков. Вне ростера национальной команды оказались два форварда – Андрей Войналович и Павел Крутоус.

В то же время Багатскис рассчитывает на защитника Иссуфа Санона. Из-за повреждения голеностопа он пропустил матч квалификации к ЧМ-2023 против сборной Исландии. Также в составе заокеанские звезды сборной – Святослав Михайлюк и Алексей Лень.

Состав сборной Украины на Евробаскет-2022:

защитники

  • Денис Лукашов
  • Виталий Зотов
  • Илья Сидоров
  • Иссуф Санон
  • Святослав Михайлюк

форварды

  • Иван Ткаченко
  • Богдан Близнюк
  • Вячеслав Бобров

центровые

  • Владимир Герун
  • Алексей Лень
  • Артем Пустовой
  • Дмитрий Скапинцев

Михайлюк, Лень и другие. Сборная Украины объявила заявку на Евробаскет-2022

Сборная Украины сыграет в группе C чемпионата Европы вместе с греками, итальянцами, хорватами, британцами и эстонцами. В плей-офф выйдут 4 лучшие команды секстета.

Старт на Евробаскете-2022 для "сине-желтых" состоится 2 сентября. В Милане сборная Украины встретится с Великобританией. Начало поединка в 15:15 по Киеву.

К слову, украинская сборная потерпела поражение от Исландии в овертайме матча отбора на Мундиаль.

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