Сборная Украины объявила состав на матчи Лиги наций: список вызванных Петраковым

В лагерь "сине-желтых" приедут 25 футболистов. В резервный список попали еще 6 исполнителей.

Сборная Украины приступит к тренировочному сбору 16 сентября. К поединкам Лиги наций украинцы будут готовиться в Варшаве. Оттуда подопечные Александра Петракова улетят в Глазго, где 21 сентября сыграют против сборной Шотландии.

Далее украинская сборная улетит в Ереван. Там 24 сентября "сине-желтые" будут противостоять сборной Армении. Наконец-то 27 сентября украинцы примут Шотландию в Кракове.

Вратари: Бущан, Ризнык, Лунин

Защитники: Караваев, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Миколенко, Качараба

Полузащитники: Степаненко, Мудрик, Зубков, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Пихаленок, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Довбик

Резерв: Беседин, Гуцуляк, Сарапий, Назарина, Соболь, Игнатенко