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Збірна України оголосила склад на матчі Ліги націй: список викликаних Петраковим

Фото: Олександр Петраков і Микола Матвієнко (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до вересневих матчів збірної у Лізі націй 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

До табору "синьо-жовтих" приїдуть 25 футболістів. До резервного списку потрапили ще 6 виконавців.

Збірна України розпочне тренувальний збір 16 вересня. До поєдинків Ліги націй українці готуватимуться у Варшаві. Звідти підопічні Олександра Петракова полетять до Глазго, де 21 вересня зіграють проти збірної Шотландії.

Далі українська збірна полетить до Єревана. Там 24 вересня "синьо-жовті" протистоятимуть збірній Вірменії. Нарешті 27 вересня українці приймуть Шотландію у Кракові.

Воротарі: Бущан, Різник, Лунін

Захисники: Караваєв, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Михайліченко, Миколенко, Качараба

Півзахисники: Степаненко, Мудрик, Зубков, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Піхальонок, Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Коваленко

Нападники: Яремчук, Довбик

Резерв: Бєсєдін, Гуцуляк, Сарапій, Назарина, Соболь, Ігнатенко

До слова, футбольна збірна України зберегла місце в топ-30 рейтингу ФІФА.

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