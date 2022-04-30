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Сборная Украины с неприличным счетом уступила Японии на хоккейном ЧМ-2022

Новина українською →
Польша, Суббота 30 апреля 2022 23:23
Сборная Украины с неприличным счетом уступила Японии на хоккейном ЧМ-2022 Фото: "Сине-желтые" уступили сборной Японии (iihf.com)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины с разгромным счетом проиграла сборной Японии (2:8) в третьем матче на чемпионате мира-2022 и упустила все шансы на повышение в классе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, Дивизион IB, 3-й тур

Япония – Украина – 8:2 (3:0, 3:2, 2:0)

Шайбы: Фурухаши, 04:19, 09:08, Миношима, 04:52, К. Судзуки, 20:24, Накаяшики, 31:42, Хитосато, 39:56, 44:09, Хирано, 59,59 – Лялька 25:06, Ворона, 34:40

Японцы ошеломили "сине-желтых" тремя заброшенными шайбами ​​в стартовые 10 минут. Каждый из этих голов имел и украинский "след". Сначала Матусевич потерял шайбу в простой ситуации и организовал контратаку для соперника, далее шайба срыкошетила от Литвинова в ворота, а затем Писаренко не справился с броском Фурухаши.

Второй период сборная Украины начала в меньшинстве и пропустила уже через 24 секунды. Это тот же Фурухаши из-за ворот сбросил под выстрел Судзуки, а тот легко разобрался с вратарем. Попытался вернуть интригу Виталий Лялька, который на "пятаке" точно подправил выстрел Мережко. Однако усилиями Накаяшики и Хитосато 20-минутка завершилась триумфом Японии. А шайба Алексея Вороны выглядела случайной.

Наконец в третьем периоде азиаты добили сборную Украины. Сначала Хирано совершил перехват и выложил под бросок Хитосато. А на десерт, за секунду до финальной сирены, прицельным броском с дистанции снял паутину с девятки ворот Писаренко.

Положение команд после трех туров: Япония – 9 очков, Польша – 8, Украина – 4, Эстония – 3, Сербия – 0. Уже 1 мая "сине-желтые" сыграют поединок престижа против сборной Эстонии.

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