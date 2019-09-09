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Капитан сборной Нигерии не сыграет с Украиной из-за травмы

Новости » Спорт    09.09.2019 - 13:16
Капитан сборной Нигерии не сыграет с Украиной из-за травмы
Фото: игроки сборной Нигерии (thenff.com)

Всего на спарринг отправились 22 игрока

Капитан и форвард сборной Нигерии Ахмед Муса не отправится вместе с командой в Днепр на матч против Украины. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Нигерии.

26-летний игрок не успел залечить травму. Также из-за повреждений не сыграют защитники Брайан Идову и Джуниор Аджайи и форвард Келечи Ихеаначо.

Всего в Днепр в делегации Нигерии отправились 22 игрока.

Вратари: Фрэнсис Узохо ("Омония", Кипр), Икечукву Эзенва ("Хартленд"), Эмиль Мадука Окойе ("Фортуна", Германия)

Защитники: Олаулува Айна ("Торино", Италия), Чидозье Авазием ("Леганес", Испания), Вильям Эконг ("Удинезе", Италия), Леон Балогун ("Брайтон", Англия), Жамилу Коллинс ("Падеборн", Германия), Семи Аджайи (ВБА, Англия), Брайан Идову ("Локомотив", Россия)

Полузащитники: Александр Ивоби ("Эвертон", Англия), Андерсон Эсити (ПАОК, Греция), Огенекаро Этобо ("Сток Сити", Англия), Калечи Ихеаначо ("Лестер", Англия), Жозеф Арибо ("Глазго Рейнджерс", Шотландия)

Нападающие: Виктор Осимхен ("Лилль", Франция), Мозес Симон ("Нант", Франция), Джожуа Майя, Самуэль Калу (оба - "Бордо", Франция), Самуэль Чуквезе ("Вильярреал", Испания), Пол Онуачу ("Генк", Бельгия), Эммануэль Деннис ("Брюгге", Бельгия)

Матч Украина - Нигерия состоится на "Днепр-Арене" 10 сентября, начало игры в 21:30. Это будет первая игра национальной сборной в Днепре за 10 лет.

На товарищеский поединок с трехкратным чемпионом Африки подопечные Андрея Шевченко выйдут в резервной форме белого цвета. Это первое использование такого комплекта в поединках, который был представлен еще в сентябре прошлого года.

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