Сборная Украины по футзалу победила Казахстан и вышла в полуфинал Евро!

Казахстан - Украина - 3:5 (0:1)

Голы: Дуглас (34), Оразов (38, 40) – Шотурма (15, с пенальти), Корсун (25), Зварыч (30), Разуванов (39), Лебедь (39).

Казахстан: Игита (к) - Кнауб, Турсагулов, Дуглас, Оразов; Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагиндиков.

Тренер: Кака.

Украина: Цыпун - Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварыч; Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.

Тренер: Александр Косенко.

Предупрежден: Турсагулов (23).

В первом тайме была равная игра, однако на 14-й минуте Игорь Корсун заработал пенальти, который реализовал Петр Шотурма. В конце тайма нашу команду от пропущенного гола спасла перекладина.

В первые пять минут второго тайма наши ребята забили дважды. Сначала после дальней передачи от Михаила Зварыча, Игорь Корсун забил гол. А потом сам Зварыч забил в пустые ворота после того, как тренер сборной Казахстана заменил голкипера на полевого игрока.

При счете 0:3 казахи всей командой пошли в атаку и сумели сократить расстояние в счете до минимального. Отличились Дуглас и Оразов. Казахская сборная продолжала атаковать, однако фантастически играл наш голкипер Кирилл Цепун. А на 39-й минуте сначала Владимир Разуванов, затем Ярослав Лебедь забили в пустые ворота ударами от своей штрафной площадки.

Перед финальной сиреной отличился Оразов, установив итоговый счет матча - 5:3 в пользу сборной Украины.

Сборная Украины вышла в полуфинал Евро, где 4 февраля сыграет с победителем пары Грузия - Россия.