Сборная Украины драматически проиграла Польше на хоккейном ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, Дивизион IB, 1-й тур

Украина – Польша – 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: Фадеев, 15:15, Симчук, 44:38 – Паш, 12:01, 17:56, Буковски (буллит)

Соперники долго не запрягали. С первых минут украинцы и поляки пытались отвечать друг другу атакой на атаку. Лучше получилось у хозяев турнира. В середине периода Доминик Паш в контратаке сборной Польши легко реализовал выход лицом к лицу с Писаренко.

"Сине-желтые", однако, отыграли уже через три минуты. Евгений Фадеев в зоне атаки слева, казалось, простреливал на "пятак", но голкипер поляков Мюррей пропустил шайбу между щитками в ворота.

Увлекшись игрой впереди, украинцы упустили новый молниеносный выпад сборной Польши. Быстрый переход соперника завершился второй шайбой Паша еще до перерыва.

Во втором периоде поляки вполне могли развить успех и снять все вопросы о победителе дуэли. Но вратарь сборной Украины Сергей Писаренко поймал кураж и совершил несколько зрелищных сэйвов. А в третьей 20-минутке Михаил Симчук перехватил шайбу в центре площадки, прорвался к воротам и разобрался с кипером.

Осторожная игра команд в финальные минуты и в овертайме привела к переходу в серию буллитов. Там украинцы реализовали только одну попытку из пяти (Роман Благый), а вот поляки забросили дважды и опередили сборную Украины в турнирной таблице.

Положение команд после двух туров: Япония – 6 очков, Польша – 5, Украина – 4, Эстония – 0, Сербия – 0. Уже 30 апреля "сине-желтые" сыграют важный поединок против сборной Японии.