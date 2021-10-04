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Сборная Украины довызвала "динамовца" Шабанова

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 13:28
Сборная Украины довызвала "динамовца" Шабанова Фото: Артем Шабанов (uaf.ua)
Автор: Сергей Новиков

Исполняющий главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков решил довызвать в состав национальной команды защитника киевского "Динамо" Артема Шабанова. Он примет участие в сборе перед октябрьскими матчами отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УАФ.

Сообщается, что Шабанов прибудет в расположение национальной команды сегодня, одновременно со всеми вызванными игроками.

"Степень повреждений отдельных исполнителей и возможность их подготовки к квалификационным матчам сборной Украины в октябре будет определен медицинским штабом сине-желтых", - говорится в сообщении.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр) Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов).

Сбор национальной команды начнется сегодня в Киеве.

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Сборная Украины
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