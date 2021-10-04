Сборная Украины довызвала "динамовца" Шабанова
Исполняющий главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков решил довызвать в состав национальной команды защитника киевского "Динамо" Артема Шабанова. Он примет участие в сборе перед октябрьскими матчами отбора на ЧМ-2022 в Катаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УАФ.
Сообщается, что Шабанов прибудет в расположение национальной команды сегодня, одновременно со всеми вызванными игроками.
"Степень повреждений отдельных исполнителей и возможность их подготовки к квалификационным матчам сборной Украины в октябре будет определен медицинским штабом сине-желтых", - говорится в сообщении.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр) Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Харатин ("Легия", Польша).
Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).
Резервный список: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернигов).
Сбор национальной команды начнется сегодня в Киеве.