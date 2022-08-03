Сборная Украины будет бойкотировать молодежный ЧМ-2022 по тайскому боксу из-за участия России

Украинская муай и молодежка пропустит ЧМ-2022 в Куала-Лумпуре. Турнир пройдет в столице Малайзии 9-20 августа.

Отечественные функционеры решили не мириться с допуском белорусов и россиян к соревнованиям. Международная федерация ассоциаций тайского бокса (IFMA) позволила юным спортсменам из РФ и Белоруссии выступать под флагом организации. Там решили проигнорировать призывы украинской федерации к полному отстранению.

Сначала организаторы Мундиаля вообще обнародовали списки участников соревнований, где несколько спортсменов были зарегистрированы под аббревиатурой RMF (Russian Muay-Thai Federation). Впоследствии их фамилии исчезли с портала соревнований, но со временем появились повторно, уже под аббревиатурой IFMA.

Ранее Федерация баскетбола Франции решила усилить спортивную изоляцию России и ее союзницы в войне против Украины Беларуси. Тамошние функционеры фактически запретили местным игрокам выступать в белорусском и российском чемпионатах под угрозой потери места в сборной.