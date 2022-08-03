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Сборная Украины будет бойкотировать молодежный ЧМ-2022 по тайскому боксу из-за участия России

Фото: Сборная Украины перед Всемирными играми-2022 (facebook.com/UkrMF.official)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины по тайскому боксу решила не ехать на чемпионат мира из-за допуска к соревнованиям спортсменов из страны-агрессора России и ее верной союзнице Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минмолодежьспорта.

Украинская муай и молодежка пропустит ЧМ-2022 в Куала-Лумпуре. Турнир пройдет в столице Малайзии 9-20 августа.

Отечественные функционеры решили не мириться с допуском белорусов и россиян к соревнованиям. Международная федерация ассоциаций тайского бокса (IFMA) позволила юным спортсменам из РФ и Белоруссии выступать под флагом организации. Там решили проигнорировать призывы украинской федерации к полному отстранению.

Сначала организаторы Мундиаля вообще обнародовали списки участников соревнований, где несколько спортсменов были зарегистрированы под аббревиатурой RMF (Russian Muay-Thai Federation). Впоследствии их фамилии исчезли с портала соревнований, но со временем появились повторно, уже под аббревиатурой IFMA.

Ранее Федерация баскетбола Франции решила усилить спортивную изоляцию России и ее союзницы в войне против Украины Беларуси. Тамошние функционеры фактически запретили местным игрокам выступать в белорусском и российском чемпионатах под угрозой потери места в сборной.

К слову, накануне сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.

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