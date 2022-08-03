ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сборная Украины будет бойкотировать молодежный ЧМ-2022 по тайскому боксу из-за участия России

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 11:30
Сборная Украины будет бойкотировать молодежный ЧМ-2022 по тайскому боксу из-за участия России Фото: Сборная Украины перед Всемирными играми-2022 (facebook.com/UkrMF.official)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины по тайскому боксу решила не ехать на чемпионат мира из-за допуска к соревнованиям спортсменов из страны-агрессора России и ее верной союзнице Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минмолодежьспорта.

Украинская муай и молодежка пропустит ЧМ-2022 в Куала-Лумпуре. Турнир пройдет в столице Малайзии 9-20 августа.

Отечественные функционеры решили не мириться с допуском белорусов и россиян к соревнованиям. Международная федерация ассоциаций тайского бокса (IFMA) позволила юным спортсменам из РФ и Белоруссии выступать под флагом организации. Там решили проигнорировать призывы украинской федерации к полному отстранению.

Сначала организаторы Мундиаля вообще обнародовали списки участников соревнований, где несколько спортсменов были зарегистрированы под аббревиатурой RMF (Russian Muay-Thai Federation). Впоследствии их фамилии исчезли с портала соревнований, но со временем появились повторно, уже под аббревиатурой IFMA.

Ранее Федерация баскетбола Франции решила усилить спортивную изоляцию России и ее союзницы в войне против Украины Беларуси. Тамошние функционеры фактически запретили местным игрокам выступать в белорусском и российском чемпионатах под угрозой потери места в сборной.

К слову, накануне сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство молодежи и спорта Бокс Чемпионат мира
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов