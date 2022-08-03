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Збірна України бойкотуватиме молодіжний ЧС-2022 з тайського боксу через участь Росії

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Середа 03 серпня 2022 11:30
Збірна України бойкотуватиме молодіжний ЧС-2022 з тайського боксу через участь Росії Фото: Збірна України перед Всесвітніми іграми-2022 (facebook.com/UkrMF.official)
Автор: Антон Федорців

Молодіжна збірна України з тайського боксу вирішила не їхати на чемпіонат світу через допуск до змагань спортсменів із країни-агресора Росії та її вірної союзниці Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Мінмолодьспорту.

Українська муай тай молодіжка пропустить ЧС-2022 у Куала-Лумпурі. Турнір пройде в столиці Малайзії 9-20 серпня.

Вітчизняні функціонери вирішили не миритися з допуском білорусів і росіян до змагань. Міжнародна федерація асоціацій тайського боксу (IFMA) дозволила юним спортсменам із РФ і Білорусі виступати під прапором організації. Там вирішили проігнорувати заклики української федерації до повного відсторонення.

Спершу організатори Мундіалю взагалі оприлюднили списки учасників змагань, де кілька спортсменів були зареєстровані під абревіатурою RMF (Russian Muay-Thai Federation). Згодом їхні прізвища зникла з порталу змагань, але з часом з'явилися повторно, вже під абревіатурою IFMA.

Раніше Федерація баскетболу Франції вирішила посилити спортивну ізоляцію Росії та її союзниці у війні проти України Білорусі. Тамтешні функціонери фактично заборонили місцевим гравцям виступати в білоруському та російському чемпіонатах під загрозою втрати місця в збірній.

До слова, напередодні зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

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