Сборная Украины по баскетболу обыграла Словению, но шансов на победу в группе нет

Украина уже гарантировала себе выход на Евробаскет, как собственно и Словения. Однако этот матч давал возможность украинцам надеяться на первое место в группе, что давало бы некоторое преимущество при жеребьевке на чемпионате Европы. Для этого "желто-синим" необходимо было выиграть у Словении с разницей в 12 очков и победить Венгрию в понедельник, 22 февраля.

Однако добиться необходимой разницы подопечным Айнарса Багатскиса не удалось. Таким образом последний матч квалификации против Венгрии становится для сборной формальным.

Лучшим в составе Украины стал натурализованный американец Джером Рендл - в его активе 24 очка, 5 передач и 2 подбора при 4 потерь.В составе Словении больше всего очей на счету Луки Рупника.