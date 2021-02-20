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Сборная Украины по баскетболу обыграла Словению, но шансов на победу в группе нет

Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Украины в матче квалификации на Евробаскет-2022 в домашних стенах обыграла Словению - 70:65. Однако этого стало недостаточным, чтобы претендовать на первое место в группе.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Украина уже гарантировала себе выход на Евробаскет, как собственно и Словения. Однако этот матч давал возможность украинцам надеяться на первое место в группе, что давало бы некоторое преимущество при жеребьевке на чемпионате Европы. Для этого "желто-синим" необходимо было выиграть у Словении с разницей в 12 очков и победить Венгрию в понедельник, 22 февраля.

Однако добиться необходимой разницы подопечным Айнарса Багатскиса не удалось. Таким образом последний матч квалификации против Венгрии становится для сборной формальным.

Лучшим в составе Украины стал натурализованный американец Джером Рендл - в его активе 24 очка, 5 передач и 2 подбора при 4 потерь.В составе Словении больше всего очей на счету Луки Рупника.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесен на 2022 год из-за проведения Олимпийских игр в Токио, которые были запланированы на 2021 год.

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Новости Украины Сборная Украиныбаскетбол
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