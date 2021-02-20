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Збірна України з баскетболу обіграла Словенію, але шансів на перемогу в групі немає

Автор: Ігор Литвиненко

Збірна України в матчі кваліфікації на Євробаскет-2022 в домашніх стінах обіграла Словенію - 70:65. Однак цього стало недостатнім, щоб претендувати на перше місце в групі.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Україна вже гарантувала собі вихід на Євробаскет, як власне і Словенія. Однак цей матч давав можливість українцям сподіватися на перше місце в групі, що давало б деяку перевагу при жеребкуванні на чемпіонаті Європи. Для цього "жовто-синім" потрібно було виграти у Словенії з різницею в 12 очок і перемогти Угорщини в понеділок, 22 лютого.

Однак домогтися необхідної різниці підопічним Айнарса Багатскіса не вдалося. Таким чином останній матч кваліфікації проти Угорщини стає для збірної формальним.

Кращим у складі України став натуралізований американець Джером Рендл - в його активі 24 очки, 5 передач і 2 підбору при 4 втрат.У складі Словенії найбільше очей на рахунку Луки Рупника.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що чоловічий чемпіонат Європи з баскетболу перенесено на 2022 рік з-за проведення Олімпійських ігор в Токіо, які були заплановані на 2021 рік.

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