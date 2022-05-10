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Сборная Украины анонсировала очередной спарринг перед плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Фото: Тренировка сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола организовала контрольный поединок сборной Украины с хорватской "Риекой". Матч состоится в рамках подготовки к полуфиналу плей-офф отбора на Мундиаль против Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" сыграют против "Риеки" 18 мая. Поединок, начало которого назначено на 19:00 по Киеву, примет стадион портового хорватского города "Руевица".

Для сборной Украины этот спарринг станет вторым во время подготовки к матчу против шотландской команды в плей-офф квалификации к ЧМ-2022. 11 мая подопечные Александра Петракова встретятся с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

В настоящее время сборная Украины проводит тренировочный сбор в Словении. В лагере национальной команды находятся 25 игроков-представителей УПЛ. Перед матчем против сборной Шотландии, который состоится 1 июня, в сборную приедут и легионеры.

"Риека" является одним из сильнейших клубов Хорватии. В нынешнем сезоне "белые" дошли до финала национального Кубка и занимают 4-е место в чемпионате за два тура до конца первенства.

Напомним, что украинская сборная получила уникальный комплект формы к товарищеским матчам.

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Футбол