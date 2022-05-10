Збірна України анонсувала черговий спаринг перед плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

"Синьо-жовті" зіграють проти "Рієки" 18 травня. Поєдинок, початок якого призначили на 19:00 за Києвом, прийме стадіон портового хорватського міста "Руєвіца".

Для збірної України цей спаринг стане другим під час підготовки до матчу проти шотландської команди в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. 11 травня підопічні Олександра Петракова зустрінуться з "Боруссією" з Менхенгладбаха.

Наразі збірна України проводить тренувальний збір у Словенії. У таборі національної команди перебувають 25 гравців-представників УПЛ. До матчу проти збірної Шотландії, який відбудеться 1 червня, у збірну приїдуть і легіонери.

"Рієка" є одним із найсильніших клубів Хорватії. У нинішньому сезоні "білі" дійшли до фіналу національного Кубка та посідають 4-те місце в чемпіонаті за два тури до кінця першості.