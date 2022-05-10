Сборная Украины анонсировала очередной спарринг перед плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Украинская ассоциация футбола организовала контрольный поединок сборной Украины с хорватской "Риекой". Матч состоится в рамках подготовки к полуфиналу плей-офф отбора на Мундиаль против Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

"Сине-желтые" сыграют против "Риеки" 18 мая. Поединок, начало которого назначено на 19:00 по Киеву, примет стадион портового хорватского города "Руевица".

Для сборной Украины этот спарринг станет вторым во время подготовки к матчу против шотландской команды в плей-офф квалификации к ЧМ-2022. 11 мая подопечные Александра Петракова встретятся с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

В настоящее время сборная Украины проводит тренировочный сбор в Словении. В лагере национальной команды находятся 25 игроков-представителей УПЛ. Перед матчем против сборной Шотландии, который состоится 1 июня, в сборную приедут и легионеры.

"Риека" является одним из сильнейших клубов Хорватии. В нынешнем сезоне "белые" дошли до финала национального Кубка и занимают 4-е место в чемпионате за два тура до конца первенства.