Збірна України анонсувала черговий спаринг перед плей-офф кваліфікації до ЧС-2022
Українська асоціація футболу організувала контрольний поєдинок збірної України з хорватською "Рієкою". Матч відбудеться у рамках підготовки до півфіналу плей-офф відбору на Мундіаль проти Шотландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
"Синьо-жовті" зіграють проти "Рієки" 18 травня. Поєдинок, початок якого призначили на 19:00 за Києвом, прийме стадіон портового хорватського міста "Руєвіца".
Для збірної України цей спаринг стане другим під час підготовки до матчу проти шотландської команди в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. 11 травня підопічні Олександра Петракова зустрінуться з "Боруссією" з Менхенгладбаха.
Наразі збірна України проводить тренувальний збір у Словенії. У таборі національної команди перебувають 25 гравців-представників УПЛ. До матчу проти збірної Шотландії, який відбудеться 1 червня, у збірну приїдуть і легіонери.
"Рієка" є одним із найсильніших клубів Хорватії. У нинішньому сезоні "білі" дійшли до фіналу національного Кубка та посідають 4-те місце в чемпіонаті за два тури до кінця першості.
Нагадаємо, що українська збірна отримала унікальний комплект форми до товариських матчів.
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