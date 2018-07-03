Збірна Швеції перемогла Швейцарію і вийшла в чвертьфінал ЧС-2018

У півфіналі шведи зустрінуться з переможцем пари Колумбія - Англія

Збірна Швеції з рахунком 1:0 здобула перемогу над командою Швейцарії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Єдиний гол на 66 хвилині забив півзахисник шведської національної команди Еміль Форсберг.

Таким чином, Швейцарія вибула з боротьби, а Швеція вперше з 1994 року вийшла в 1/4 фіналу ЧС, де зустрінеться з переможцем пари Англія - Колумбія. Зустріч команд пройде сьогодні, 3 липня і почнеться о 21:00 за київським часом

Нагадаємо, збірна Бельгії вирвала перемогу над командою Японії з рахунком 3:2 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.