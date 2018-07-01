Сборная России по пенальти прошла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Основное время закончилось вничью - 1:1
Сборная России добились победы над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Основное время матча завершилось вничью - 1:1. На 12 минуте защитник россиян Сергей Игнашевич забил мяч в собственные ворота. Хозяевам мундиаля удалось отыграться на 41 минуте, когда форвард Артем Дзюба реализовал пенальти.
В дополнительное время счет не изменился, а в серии пенальти точнее оказались россияне - 4:3.
Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.
Следующим соперником команды станет победитель пары Хорватия - Дания, который состоится сегодня в 21:00.