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Сборная России по пенальти прошла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    01.07.2018 - 19:56
Фото: (twitter.com/TeamRussia)
Фото: (twitter.com/TeamRussia)

Основное время закончилось вничью - 1:1

Сборная России добились победы над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Основное время матча завершилось вничью - 1:1. На 12 минуте защитник россиян Сергей Игнашевич забил мяч в собственные ворота. Хозяевам мундиаля удалось отыграться на 41 минуте, когда форвард Артем Дзюба реализовал пенальти. 

В дополнительное время счет не изменился, а в серии пенальти точнее оказались россияне - 4:3.

Таким образом, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.

Следующим соперником команды станет победитель пары Хорватия - Дания, который состоится сегодня в 21:00.

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Теги публикации: ЧМ-2018, сборная Испании, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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