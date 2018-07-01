Збірна Росії по пенальті пройшла Іспанію і вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2018

Основний час закінчився внічию - 1:1
Збірна Росії здобули перемогу над командою Іспанії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.
Основний час матчу завершився внічию - 1:1. На 12 хвилині захисник росіян Сергій Ігнашевич забив м'яч у власні ворота. Господарям мундіалю вдалося відігратися на 41 хвилині, коли форвард Артем Дзюба реалізував пенальті.
У додатковий час рахунок не змінився, а в серії пенальті точнішими виявилися росіяни - 4:3.
Таким чином, збірна Росії вперше в своїй історії стала чвертьфіналістом чемпіонату світу.
Наступним суперником команди стане переможець пари Хорватія - Данія, який відбудеться сьогодні о 21:00.