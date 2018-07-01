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Збірна Росії по пенальті пройшла Іспанію і вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    01.07.2018 - 19:56
Фото: (twitter.com/TeamRussia)
Фото: (twitter.com/TeamRussia)

Основний час закінчився внічию - 1:1

Збірна Росії здобули перемогу над командою Іспанії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Основний час матчу завершився внічию - 1:1. На 12 хвилині захисник росіян Сергій Ігнашевич забив м'яч у власні ворота. Господарям мундіалю вдалося відігратися на 41 хвилині, коли форвард Артем Дзюба реалізував пенальті.

У додатковий час рахунок не змінився, а в серії пенальті точнішими виявилися росіяни - 4:3.

Таким чином, збірна Росії вперше в своїй історії стала чвертьфіналістом чемпіонату світу.

Наступним суперником команди стане переможець пари Хорватія - Данія, який відбудеться сьогодні о 21:00.

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Теги публікації: ЧМ-2018, сборная Испании, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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