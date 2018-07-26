Сборная Японии назначила нового главного тренера после ЧМ-2018

Им стал 49-летний Хадзиме Мориясу

Новым главном тренером сборной Японии назначен наставник молодёжной национальной команды Хадзимэ Мориясу. Это решение утвердила Японская футбольная ассоциация.

Мориясу начал тренерскую карьеру в 2004 году, а с 2012 по 2017 год работал в японском клубе «Санфречче Хиросима», после чего стал работать с японской «молодёжкой».



Незадолго до начала чемпионата мира — 2018 Японская футбольная ассоциация уволила наставника сборной Вахида Халилходжича. На мундиале японскую сборную возглавлял Акиро Нисино. Под его руководством японцам удалось выйти в 1/8 финала турнира, где команда из Страны восходящего солнца уступила сборной Бельгии со счётом 2:3, лидируя по ходу матча с разницей в два мяча.