Збірна Японії призначила нового головного тренера після ЧС-2018

Ним став 49-річний Хадзиме Мориясу

Новим головному тренером збірної Японії призначений наставник молодіжної національної команди Хадзіме Мориясу. Це рішення затвердила Японська футбольна асоціація.

Мориясу почав тренерську кар'єру в 2004 році, а з 2012 по 2017 рік працював в японському клубі «Санфречче Хіросіма», після чого став працювати з японської «молодіжкою».



Незадовго до початку чемпіонату світу — 2018 Японська футбольна асоціація звільнила наставника збірної Вахіда Халилходжича. На мундіалі японську збірну очолював Акіро Нисино. Під його керівництвом японцям вдалося вийти в 1/8 фіналу турніру, де команда з Країни висхідного сонця поступилася збірній Бельгії з рахунком 2:3, лідируючи по ходу матчу з різницею в два м'ячі.