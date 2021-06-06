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Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, обыграв команду Финляндии

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Рига, Воскресенье 06 июня 2021 23:34
Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, обыграв команду Финляндии Фото: сборная Канады в финале ЧМ-2021 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею 2021 года в Риге. В решающем матче турнира команда оказалась сильнее сборной Финляндии.

Об этом говорится на сайте IIHF.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Заброшенными шайбами у финнов отметились Микаэль Руохамаа и Петтери Линдбом, а у канадцев - Максим Комтуа, Адам Хенрик и Ник Пол.

В полуфинале сборная Канады обыграла американцев со счетом 4:2. Финны одержали победу над Германией - 2:1.

В матче за третье место американцы обыграли соперников из Германии. Встреча завершилась со счетом 6:1.

Изначально Рига должна была принимать турнир вместе с Минском. Беларусь лишили права проведения турнира из-за нестабильной политической ситуации в стране. Соответствующее решение было принято на заседании Международной федерации хоккея (IIHF) в феврале.

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