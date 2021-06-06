Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, обыграв команду Финляндии
Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею 2021 года в Риге. В решающем матче турнира команда оказалась сильнее сборной Финляндии.
Об этом говорится на сайте IIHF.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме.
Заброшенными шайбами у финнов отметились Микаэль Руохамаа и Петтери Линдбом, а у канадцев - Максим Комтуа, Адам Хенрик и Ник Пол.
We're tied again! Adam Henrique. 2-2. #FINCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/3ss9IYmfWp— IIHF (@IIHFHockey) June 6, 2021
В полуфинале сборная Канады обыграла американцев со счетом 4:2. Финны одержали победу над Германией - 2:1.
В матче за третье место американцы обыграли соперников из Германии. Встреча завершилась со счетом 6:1.
Изначально Рига должна была принимать турнир вместе с Минском. Беларусь лишили права проведения турнира из-за нестабильной политической ситуации в стране. Соответствующее решение было принято на заседании Международной федерации хоккея (IIHF) в феврале.