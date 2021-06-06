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Збірна Канади стала чемпіоном світу з хокею, обігравши команду Фінляндії

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Рига, Неділя 06 червня 2021 23:34
Збірна Канади стала чемпіоном світу з хокею, обігравши команду Фінляндії Фото: збірна Канади у фіналі ЧС-2021 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збірна Канади стала чемпіоном світу з хокею 2021 року в Ризі. У вирішальному матчі турніру команда виявилася сильнішою за збірну Фінляндії.

Про це йдеться на сайті IIHF.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2 в овертаймі.

Закинутими шайбами у фінів відзначилися Мікаель Руохамаа і Петтері Ліндбом, а у канадців - Максим Комтуа, Адам Хенрік і Нік Пол.

У півфіналі збірна Канади обіграла американців з рахунком 4:2. Фіни здобули перемогу над Німеччиною - 2:1.

У матчі за третє місце американці обіграли суперників з Німеччини. Зустріч завершилася з рахунком 6:1.

Спочатку Рига мала приймати турнір разом з Мінськом. Білорусь позбавили права проведення турніру через нестабільну політичну ситуацію в країні. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Міжнародної федерації хокею (IIHF) у лютому.

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