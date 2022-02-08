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Сборная Италии победила в Олимпийском турнире смешанных команд по керлингу

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх закончились соревнования по керлингу среди смешанных команд.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финале Олимпийского турнира встретились сборные Италии и Норвегии.

Победу со счетом 8:5 одержала итальянская сборная. За которую выступали Стефания Константини и Амос Мосанер. Сборную Норвегии представляли Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

В матче за бронзовые награды встречались сборные Швеции и Великобритании.

Победу со счетом 9:3 отмечали представители сборной Швеции. Альмида Де Валь и Оскар Эриксссон стали бронзовыми призерами Олимпийских игр.

Призеры турнира смешанных команд по керлингу:

"золото" – Италия

"серебро" – Норвегия

"бронза" – Швеция

Напомним, что норвежец Йоханнес Клебо победил в финале по лыжному спринту.

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