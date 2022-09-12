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Сборная Италии победила на ЧМ-2022 по волейболу, обидчик Украины проиграл бронзовые медали

Фото: Итальянские волейболисты празднуют победу на Мундиале (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Волейбольный Мундиаль 2022 года завершился триумфом сборной Италии, которая в финале уверенно одолела национальную команду Польши. Бронзовые награды достались сборной Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Чемпионат мира, финал

Польша – Италия – 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)

Чемпионат мира, матч за 3-е место

Бразилия – Словения – 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18)

В решающем матче соперники начали с качелей. В стартовом сете лидерство переходило из рук в руки несколько раз. Когда же казалось, что итальянцы наконец взяли игру под свой контроль, то сборная Польши выдала мощную концовку партии и из дефицита в 4 пункта завершила сет с +3 в свою пользу.

Этот подвиг, однако, стал последней радостью местных болельщиков. Во второй партии сборная Италии повторила трюк "бело-красных". После качелей на протяжении сета итальянцы взвинтили обороты на финише и просто смяли поляков (6:1), сравняв счет в матче.

Наконец два финальных сета итальянская команда провела сверхмощно. Сборная Польши фактически всегда находилась в роли догоняющей и не имела ни одного шанса навязать конкуренцию. Обе партии сборная Италии закрыла с комфортным преимуществом и завоевала 4-й титул чемпионов мира.

Уникальным стал поединок за "бронзу". Бразильская сборная лишь однажды проявила слабость и разрешила словенцам выиграть третий сет. Тогда при счете 20:20 латиноамериканцы неожиданно провалились (1:5) и позволили балканцам немного помечтать.

Но стабильные выступления бразильцев во всех остальных сетах обеспечили им внешне легкую победу. Все три победных партии сборная Бразилии с одинаковым счетом – 25:18. В конце концов, столь системный подход привел к заслуженному завоеванию бронзовых медалей. Кстати, впервые в истории.

К слову, баскетбольная сборная Украины проиграла Польше в 1/8 финала чемпионата Европы.

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