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Збірна Італії перемогла на ЧС-2022 з волейболу, кривдник України програв бронзові медалі

Фото: Італійські волейболісти святкують перемогу на Мундіалі (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Волейбольний Мундіаль 2022 року завершився тріумфом збірної Італії, яка у фіналі впевнено здолала національну команду Польщі. Бронзові нагороди дісталися збірній Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Чемпіонат світу, фінал

Польща – Італія – 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)

Чемпіонат світу, матч за 3-тє місце

Бразилія – Словенія – 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18)

У вирішальному матчі суперники розпочали з гойдалок. У стартовому сеті лідерство переходило з рук у руки кілька разів. Коли ж здавалося, що італійці нарешті взяли гру під власний контроль, то збірна Польщі видала потужну кінцівку партії та з дефіциту на 4 пункти завершила сет із +3 на власну користь.

Цей подвиг, однак, став останньою радістю для місцевих уболівальників. У другій партії збірна Італії повторила трюк "біло-червоних". Після гойдалок упродовж сету італійці додали обертів на фініші та просто зім'яли поляків (6:1), зрівнявши рахунок у матчі.

Нарешті два фінальні сети італійська команда провела надпотужно. Збірна Польщі фактично завжди перебувала в ролі тієї, що наздоганяє, та не мала жодного шансу нав'язати конкуренцію. Обидві партії збірна Італії закрила з комфортною перевагою і здобула 4-й титул чемпіонів світу.

Унікальним став поєдинок за "бронзу". Бразильська збірна лише одного разу проявила слабкість і дозволила словенцям виграти третій сет. Тоді за рахунку 20:20 латиноамериканці неочікувано провалилися (1:5) і дозволили балканцям трохи помріяти.

Та стабільні виступи бразильців у всіх інших сетах забезпечили їм ззовні легку перемогу. Усі три переможні партії збірна Бразилії з однаковим рахунком – 25:18. Зрештою, така системна робота призвела до заслуженого завоювання бронзових медалей. Між іншим, вперше в історії.

До слова, баскетбольна збірна України програла Польщі в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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