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Сборная Ирландии пополнилась голкипером перед матчем против Украины в Лиге наций

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Дублин, Вторник 07 июня 2022 13:50
Сборная Ирландии пополнилась голкипером перед матчем против Украины в Лиге наций Фото: Джеймс Талбот (facebook.com/bfcdublin)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер ирландской сборной Стивен Кенни определился с заменой вратарю Гэвину Базуну, травмировавшемуся в лагере национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт местной ассоциации.

Вызов в "Зеленую армию" получил кипер "Богемиана" Джеймс Талбот. 25-летний воспитанник английского "Сандерленда" получил шанс дебютировать в составе сборной Ирландии.

Талбот находился в национальной команде в мае 2019 года, когда Ирландия в квалификации к Евро-2020 готовилась к поединкам с Данией и Гибралтаром. Хотя вратарь и не дебютировал в сборной, но повторил достижения Шейна Саппла и Гари Роджерса – других киперов из Премьер-дивизиона в национальной команде.

В то же время остальные 26 исполнителей, кроме хавбека бельгийского "Андерлехта" Джоша Каллена, играют в чемпионате Англии. Дебютировать в сборной Талбот может уже 8 июня против Украины.

К слову, ведущие букмекеры определили коэффициенты на матч Лиги наций между Ирландией и Україною.

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