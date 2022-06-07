Сборная Ирландии пополнилась голкипером перед матчем против Украины в Лиге наций

Вызов в "Зеленую армию" получил кипер "Богемиана" Джеймс Талбот. 25-летний воспитанник английского "Сандерленда" получил шанс дебютировать в составе сборной Ирландии.

Талбот находился в национальной команде в мае 2019 года, когда Ирландия в квалификации к Евро-2020 готовилась к поединкам с Данией и Гибралтаром. Хотя вратарь и не дебютировал в сборной, но повторил достижения Шейна Саппла и Гари Роджерса – других киперов из Премьер-дивизиона в национальной команде.

В то же время остальные 26 исполнителей, кроме хавбека бельгийского "Андерлехта" Джоша Каллена, играют в чемпионате Англии. Дебютировать в сборной Талбот может уже 8 июня против Украины.